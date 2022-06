KRALENDIJK – Het Bestuurscollege (BC) heeft een taskforce ingesteld die zich bezig gaat houden met het aanpakken van kortetermijnverhuur van woningen in woonwijken waar dit niet is toegestaan. De komende periode zal het OLB hier nadrukkelijker op gaan handhaven.

Er is een grote vraag naar betaalbare woningen op Bonaire. De huurprijzen en de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Het Bestuurscollege maakt zich hier zorgen over. Daarom neemt het BC verschillende maatregelen om meer betaalbare huurwoningen beschikbaar te maken voor inwoners.

Eén van de maatregelen om de prijzen op de woningmarkt te verlagen, is om kortetermijnverhuur van woningen aan toeristen tegen te gaan. In de meeste wijken op Bonaire is het niet toegestaan om woningen voor korte termijn te verhuren. Waar dit wel is toegestaan, is vastgelegd in het Ruimte- en Ontwikkelingsplan Bonaire. Alleen in gebieden met de omschrijving ‘Recreatie-Verblijfsrecreatie’, ‘Gemengd-1’, ‘Gemengd-VI’ en ‘Gemengd-Uit te werken I’ is het toegestaan om woningen of appartementen korter dan 3 maanden te verhuren. In alle andere gebieden mag dit niet.

Gemeenschapsgevoel

De reden om dit alleen in specifieke gebieden toe te staan, is dat de overheid streeft naar wijken waar een gemeenschapsgevoel ontstaat omdat de mensen er voor langere tijd wonen. Dat de bewoners elkaar leren kennen, kinderen vriendjes maken en mensen naar elkaar omkijken.

Het verhuren van woningen voor korte termijn levert vaak meer geld op dan verhuur voor langere termijn. Dit betekent dat het voor inwoners steeds lastiger wordt om een woning te huren: er zijn minder huizen beschikbaar en de huurprijzen zijn hoger.

Een laatste reden is dat onderzoek heeft uitgewezen dat toeristen die in een hotel of resort verblijven een hogere besteding hebben. Dat levert meer werkgelegenheid op, omdat er in hotels en resort meer services worden aangeboden aan de gasten.

Optreden

Met de taskforce wil het OLB in de komende periode nadrukkelijker gaan optreden tegen de kortetermijnverhuur in gebieden waar dit is niet toegestaan. In de afgelopen periode zijn in een aantal wijken eigenaren van woningen die hun woningen voor korte termijn verhuren aangeschreven. Ook zijn makelaars en notarissen geïnformeerd over het geldende beleid, met het verzoek om hier ook hun klanten in te adviseren.

Link naar Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire: https://rho.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6cc4a2397de445e9849b6de08614134d

In de kaart staan de verschillende gebieden met verschillende kleuren aangegeven. Er kan ingezoomd worden. Als op een gebied geklikt wordt, is de bestemming van dat gebied te zien. Als een gebied de bestemming ‘Recreatie-Verblijfsrecreatie’ of ‘Gemengd-1’ ‘Gemengd-VI’ en ‘Gemengd-Uit te werken I’ heeft, dan mag er verhuurd worden voor korte termijn. In alle andere gebieden is dit niet toegestaan.

Alleen in gebieden met de omschrijving ‘Recreatie-Verblijfsrecreatie’, ‘Gemengd-1’, ‘Gemengd-VI’ en ‘Gemengd-Uit te werken I’ is het toegestaan om woningen of appartementen korter dan 3 maanden te verhuren. In alle andere gebieden mag dit niet.