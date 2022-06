KRALENDIJK – Op 1 juli 2022 start de online inning van de nieuwe toeristenbelasting voor alle bezoekers aan Bonaire. In de verordening staat beschreven dat de geïnde gelden volledig besteed dienen te worden aan de wegen, stimuleren van visserij en aan duurzame ontwikkeling van het toerisme op Bonaire.

Met het huidige systeem van het innen van toeristenbelasting loopt Bonaire jaarlijks miljoenen dollars mis. De logeergastenbetaling (roomtax) en de autoverhuurbelasting worden niet volledig geïnd of helemaal niet geïnd en afgedragen. Wat een grote ongelijkheid geeft tussen degene die het wel afdragen en degenen die dat niet doen. De miljoenen die Bonaire misloopt zijn gelden die ingezet kunnen worden voor projecten waar de bevolking baat bij heeft.

De nieuw opgezette toeristenbelasting zal de logeergastenbelasting èn autoverhuurbelasting gaan vervangen.

Gedeputeerde Hennyson Thielman geeft aan; “Met de komst van de nieuwe toeristenbelasting wordt circa 8 miljoen US-dollar aan extra inkomsten per jaar verwacht. De verwachte totale inkomsten van toeristenbelasting zullen onder andere worden geïnvesteerd in het verbeteren van de wegen op het eiland, in een hoger tempo.

De inzet van de bevolking in het toerisme door middel van o.a. trainingen zal ook gestimuleerd worden met als doel om de salarissen in de sector te verhogen. “Ook zal de druk die het toerisme met zich meebrengt, beter over het eiland verdeeld moeten gaan worden om zo de Bonairiaanse identiteit te bewaken.

De visserij zal eveneens een stimulans krijgen, waarbij ook combinaties met het toerisme mogelijk zijn om extra inkomsten te creëren voor de lokale vissers”. “De gemiddelde besteding van de toerist die Bonaire bezoekt kan ook omhoog” aldus Thielman.

Momenteel wordt er met alle betrokken partijen gewerkt aan de website die informatie geeft over de nieuwe toeristenbelasting Bonaire. Hierop zal alle informatie te vinden zijn en zal ook de betaalomgeving voor toeristenbelasting staan. De nieuwe toeristenbelasting van $ 75,- per persoon gaat gelden per 1 juli 2022. Kinderen tot en met 12 jaar en inwoners van de voormalige eilanden van de Ned. Antillen betalen $ 10,- per persoon en kinderen met een BES-studiefinanciering zijn vrijgesteld. De huidige cruise headtax van $ 3,50 per persoon voor cruise toeristen wordt per 1 januari 2023 vervangen door een toeristenbelasting van $ 10,- per persoon, welke door de rederij wordt afgedragen voor alle passagiers.

Deze nieuwe toeristenbelasting kan online worden betaald. Dit kan voor vertrek naar Bonaire worden voldaan of bij aankomst op het eiland. Dit geldt zowel voor de luchthaven als zeehaven. Half juni zal het OLB in nauwe samenwerking met Tourism Corporation Bonaire (TCB) aanvullende informatie gaan geven. Dan wordt ook bekend gemaakt wanneer de website en de bijbehorende betaalomgeving beschikbaar zijn. Heeft u voor die tijd al vragen, neemt u dan contact op met TCB of OLB afdeling Financien op +599 717 5330.