KRALENDIJK- Het luxe hotel aan zee The Bellafonte heeft per 1 juni Luite Berkenbosch aangesteld als nieuwe CEO. Volgens de eigenaren van het hotel is er met de aanstelling van Berkenbosch een vakbekwaam persoon ingehuurd.

Berkenbosch is de afgelopen jaren directeur geweest van een duikschool en een groot autoverhuurbedrijf op Bonaire. Berkenbosch (46) is een ervaren manager met veel ervaring op het gebied van financiële administratie, vastgoedkennis en marketing. Berkenbosch is tevens vice-voorzitter van de Bonaire Hotel & Tourism Association en voorzitter van de Business Federation Bonaire.

De huidige General Manager Yordi Steenkamer en Operations Manager Carlijn Verf en hun team blijven verantwoordelijk voor alle operationele taken en de service aan de gasten.

Ambitie

“De eigenaren van The Bellafonte hebben de ambitie om de meest luxe accommodatie op Bonaire te worden, met een 5-sterren gevoel”, zegt Berkenbosch over zijn nieuwe functie. “Dat is een uitdaging die mij aanspreekt en een proces waar ik de komende jaren graag leiding aan ga geven.”