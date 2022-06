KRALENDIJK- Luchtvaartmaatschappij EZ Air zet weer een volgende stap in de gestage uitbreiding van haar capaciteit met de toevoeging van twee grotere Saab2000 toestellen aan de vloot.

Eerder deze week werd door EZ Air de overeenkomst getekend met de leverancier van de toestellen. In 2021 voegde EZ Air met succes al twee 34-seater Saab340B toestellen toe aan de vloot, hetgeen leidde tot een verdubbeling van de capaciteit van de maatschappij. Daarnaast arriveert binnenkort een derde exemplaar van de Saab340.

De Saab2000 toestellen hebben met vijftig stoelen niet alleen een grotere capaciteit, maar kunnen beduidend sneller vliegen, waardoor ook iets verder weggelegen routes dichterbij makkelijker kunnen worden aangevlogen. Zo wil EZ Air met het toestel de markt tussen de ABC eilanden en Sint-Maarten gaan bedienen, terwijl het toestel ook op de route naar Medellín moet worden ingezet.

“We zijn, na de nodige voorstudies, heel enthousiast over dit toestel. Het biedt ruimte aan meer passagiers, maar het allerbelangrijkst is dat je praat over een turboprop toestel dat een jet performance kent. Hierdoor kan beduidend sneller gevlogen worden, maar tegen toch acceptabele kosten”, legt EZ Air directeur René Winkel uit. De Saab2000 kan door zijn ontwerp en uitrusting ook hoog vliegen, tussen de 29.000 en 41.000 voet. Hierdoor verbruiken de toestellen minder brandstof.

Comfort

Mededirecteur Sueyenne Dammerman zegt dat de maatschappij veel positieve reacties krijgt op de inzet van de Saab-toestellen. “Passagiers zijn erg lovend over de ruimte aan boord van de toestellen. Door het aantal passagiers dat de toestellen vervoeren, is er ook cabinepersoneel aan boord. Dat leidt toch tot een andere beleving. Op de langere routes serveren we ook een hapje en een drankje, wat toevoegt aan de positieve ervaring van de passagiers”.

Over de verdere toevoeging van nieuwe routes naast Sint-Maarten, willen Winkel en Dammerman nog niet al te veel los laten. “We kijken zeker naar diverse mogelijke routes in de regio waarop we met de Saab2000 makkelijk kunnen vliegen, maar daar gaat de nodige studie aan vooraf”.

Door de voorbereidingen die de ingebruikname van een nieuw type toestel altijd met zich meebrengt, zal het naar verwachting van de luchtvaartmaatschappij zeker nog wel enkele maanden in beslag nemen, voordat de Saab2000 daadwerkelijk kan worden ingezet.