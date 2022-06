DEN HAAG – Studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben in de regel hoge studieschulden én betalingsachterstanden. Dat schrijft Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf aan de Tweede Kamer. De bewindsman wil hun studieschulden niet verlagen, maar kijkt wel naar andere manieren om ze te helpen.

De studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgen, als ze in Nederland studeren, dezelfde studiefinanciering als Nederlandse studenten. Maar na afloop komen ze vaker in de problemen met terugbetalen bij DUO. Dit wordt ook zichtbaar in onderstaande tabel, waarin duidelijk wordt dat 62 procent van de debiteuren die woonachtig is op een van de BES-eilanden een betalingsachterstand heeft van gemiddeld 8.700 euro.

De zes eilanden tellen bijna tienduizend oud-studenten met een betalingsachterstand. De gemiddelde achterstand is het hoogst op Sint Maarten: 13.630 euro. Daar heeft bovendien 75 procent van alle debiteuren een betalingsachterstand. Op de andere eilanden gaat het om 62 à 70 procent. Ter vergelijking, slechts 16 procent van de Nederlandse debiteuren loopt achter met terugbetalen: gemiddeld 2.300 euro.

Het gaat in het Caribisch deel van het koninkrijk ook om hogere bedragen. DUO vordert gemiddeld zo’n 30 duizend euro per debiteur op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius (de BES-eilanden) is dat bedrag bijna 24 duizend euro.

Aflossen

Volgens minister Dijkgraaf gaat het bij Caribische studenten mis omdat zij zelden of geen beroep doen op de ‘draagkrachtberekening’. Als je weinig verdient, hoef je minder af te lossen. Die berekening moeten ze wel zelf aanvragen. In Nederland kijkt DUO automatisch naar de draagkracht, omdat DUO de inkomensgegevens via de Belastingdienst krijgt.

D66-Kamerlid Jorien Wuite vroeg in februari aan de minister of hij de schuld van de studenten uit het Caribisch gebied niet gewoon kan verlagen. Maar dat wil Dijkgraaf niet. “Studenten die gebruik maken van studiefinancieringsrechten krijgen daar ook de bijbehorende plichten bij”, antwoordt hij. Het zou “niet fair” zijn om hun schulden te verlagen.

Ze moeten dus vaker de draagkrachtregeling aanvragen, is zijn idee. Misschien gaat dat in de toekomst vanzelf gebeuren. Het kabinet laat onderzoeken of de lokale belastingdiensten en DUO automatisch gegevens kunnen uitwisselen.