Buddy Dive Resort is een van de grootste duikresorts op Bonaire – Dutch Caribbean. Het resort biedt 73 appartementen met in totaal 224 bedden, een eigen duikshop, twee resortrestaurants (all-day restaurant Blennies en fine-dining restaurant Ingridiënts), een poolbar, twee zwembaden en een eigen wagenpark. Kom jij ons keukenteam versterken? Wij zijn per direct op zoek naar een creatieve Zelfstandig Werkend Kok.

Naast de perfecte plek om heerlijk te duiken, biedt ons prachtige duikresort de mogelijkheid tot een heerlijk en gevarieerd aanbod van Food & Beverage. Beide resortrestaurants bevinden zich aan de waterkant en bieden een ontmoetingsplek voor onze hotelgasten, onze duikgasten en eilandbewoners. Beide restaurants bieden voor ieder wat wils.

Onze Blennies Pool Bar biedt een informele sfeer en is geopend voor ontbijt, lunch en diner.

Voor prachtige zonsondergangen en avonden heerlijk tafelen, inclusief bijpassende wijnen, kunnen gasten terecht in ons fine-dining restaurant Ingridiënts.

Onze nieuwe collega:

Samen met het keukenteam verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de twee restaurantkeukens.

Richt zich op het ontwikkelen, bereiden, bereiden, portioneren en opmaken van gerechten.

Is in staat menusuggesties te doen, deze uit te voeren en indien nodig aan te passen aanverschillende voedingsbehoeften.

Werkt hygiënisch en volgens HACCP richtlijnen.

Waar vragen wij om:

Een MBO Culinair diploma (bij voorkeur niveau 3/4).

Kennis van en ervaring met de HACCP-richtlijnen.

Goede kennis van ingrediënten, materialen, kooktechnieken en apparatuur.

Je bent een teamspeler, toont initiatief en bent stressbestendig.

Bovenal ben je gemotiveerd om deze functie succesvol te vervullen!

Wat bieden wij:

Een fulltime baan bij een toonaangevende organisatie in de duikwereld op Bonaire.

Een uitdagende functie in een prachtige werkomgeving.

Een leuke baan in een betrokken team.

Een marktconform salaris, aangevuld met royale fooien.

De mogelijkheid tot vrij (leren) duiken.

Speciale tarieven bij twee sportscholen.

Informatie/procedure:

Nadere informatie over de functie kan worden gegeven door Christiaan Thole, Chef Kok, op telefoonnummer +599 780 1715. Informatie over onze arbeidsvoorwaarden kunt u krijgen van Anne Fleur de Beer, afdeling Human Resources Management, op telefoonnummer +599-701 1115.



Geïnteresseerden worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie inclusief curriculum vitae te sturen naar de afdeling Human Resources Management ([email protected]).

