B for bagel is de bagel spot van Bonaire. Voor de lekkerste koffie, gebakjes en natuurlijk de beste bagels ben je bij B for Bagel aan het juiste adres.

B for Bagel is per direct op zoek naar:

KOK M/V

Als kok van het nieuwe concept van B for Bagel bereid jij alle bestellingen voor onze gasten voor. Jij zorgt ervoor dat alle gerechten elke keer weer net zo lekker zijn en er mooi gepresenteerd uit zien.

Functietaken:

Preparen en bereiden van de gerechten volgens bestelling van de gasten;

Mise-en-place;

In samenwerking met het management team nieuwe gerechten bedenken;

Het behouden van de HHCCP regels in de keuken.

Jij bent:

Stressbestendig

Flexibel

Een team player

Functie Eisen:

Nederlands paspoort

18+ jaar

Communicatief sterk in Nederlands & Engels

MBO denk niveau

Ervaring in de keuken is een must

Wij bieden:

Een uitdagende functie in een groeiend bedrijf

Samenwerking in een jong en dynamisch team

Interne training mogelijkheden

Een marktconform salaris

Ben jij wie wij zoeken? Mail dan je cv naar [email protected] en hopelijk tot snel!

Deze functie is voor ons nieuwe restaurant (uitbreiding) de werk tijden zijn dus tot maximaal 23:00 uur.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.