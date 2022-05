KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) organiseert haar eerste Taste of Bonaire voor dit jaar nadat dit evenement uitgesteld moest worden vanwege de pandemie.

Het eerste evenement van Taste of Bonaire vindt plaats op zaterdag 11 juni 2022 in het Wilhelmina Park van 18:00 uur tot 22:00 uur met als thema ‘Taste is Back’ in een ‘Ban Topa’-stijl.

Het programma is zoals altijd gevuld met muziek en artiesten, en er zijn stands waar zowel lokale als internationale gerechten verkocht worden. De muziekgroep Payola, DJ Marv en DJ Kiart en de brassband show van The Boys treden op deze avond.

Alle inwoners van Bonaire en bezoekers zijn welkom voor een gezellig avond op zaterdag 11 juni 2022 bij de eerste Taste of Bonaire, editie ‘Taste is Back’ in het Wilhelmina Park.