Tijdens oefening Tradewinds in Mexico en Belize hebben 20 landen samen getraind in het verlenen van noodhulp bij (natuur)rampen.

Daarnaast lag de focus op Maritime Protection en Jungle warfare. Nederland was met Zr.Ms. Pelikaan, mariniers van het Marine Squadron Carib en personeel van het Maritiem Hoofdkwartier in het Caribisch gebied een belangrijke speler.

Orkaanseizoen

Jaarlijks trekken er zware stormen over het Caribisch gebied tijdens het orkaanseizoen. Het is daarbij essentieel dat de landen en civiele hulporganisaties in het gebied elkaar kunnen ondersteunen op het gebied van rampenbestrijding, ook wel Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).