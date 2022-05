KRALENDIJK- Onafhankelijk raadslid Daisy Coffie staat achter de twee gedeputeerden van MPB-signatuur als het gaat om het openlijke conflict binnen het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire, daar waar het gaat om de goedkeuring van de bouwvergunning van het Sunset Beach Resort.

Coffie hekelde als eerste het feit dat er klaarblijkelijk geen eenheid van bestuur was. “Zo klaar als een klontje”, zei Coffie, die zich vervolgens afvroeg waarom de gezaghebber geen pogingen had ondernomen om de eenheid van bestuur te bevorderen, terwijl hij daar wel de middelen voor heeft.

“We moeten op dit eiland ophouden met gedogen, met uitzonderingen maken en met beslissingen nemen die onontkoombaar zijn”, aldus het onafhankelijke raadslid.

Coffie gaf ook aan dat zij zeker vóór ontwikkeling is en ook vóór economische vooruitgang van het eiland. “Maar wel op een gebalanceerde manier, die niet de authenticiteit van ons eiland aantast. Highrise hotels zoals je ook in Miami ziet, passen totaal niet bij ons eiland.”

Steun

Coffie gaf ook expliciet aan in deze het beleid van gedeputeerden Nina den Heyer en Hennyson Thielman te steunen, die zich hebben gekeerd tegen het verlenen van een door Sunset Beach aangevraagde vergunning. “Ik heb al eerder gezegd dat ik in dit BC gedeputeerde Den Heyer steun. Maar in dit specifiek geval geldt mijn steun ook voor gedeputeerde Thielman”.