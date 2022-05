KRALENDIJK- In het Kas di Karkó was het afgelopen donderdag gezellig druk tijdens de afsluiting van een project voor ouderen in de vorm van een modeshow.

De ouderen hadden als opdracht gekregen om een eigen kledingstuk te maken uit gebruikte materialen met als doel om deze te tonen in de vorm van een modeshow. Er was veel tijd en energie gestoken in het ontwerpen en maken van het kledingstuk en de ouderen waren duidelijk trots op hun gemaakte stukken. Ook de begeleiding was onder de indruk van de motivatie en het geleverde werk van de deelnemers. Zij zien hoe belangrijk het is om deze ouderen actief te begeleiden.

Materiaal

De ouderen hebben gebruik gemaakt van oude kranten, kartonnen dozen en eierdozen, materialen die normaal in de prullenbak verdwijnen en waar nu mooie kledingstukken uit ontstonden. De deelnemers die hun kledingstuk konden tonen tijdens de modeshow kregen een certificaat.

Kas di Karkó is een huis voor dagbesteding voor ouderen waar ook een maaltijd aan de ouderen wordt aangeboden.