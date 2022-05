KRALENDIJK- Op woensdag is bij Jeugdhuis Jong Bonaire de afronding gevierd van een cursus voor Jonge ondernemers.

KRALENDIJK – In totaal deden zes jongeren mee aan de cursus in de leeftijd van 14 tot en met 22 jaar. De cursus duurde in totaal drie maanden. De deelnemers zijn enthousiast over het doorlopen traject, net als cursusleidster Rudsaida Van Heijningen van Excellence Consultancy en Coaching.

Volgens activiteitenbegeleider Marc Henriquez van Jong Bonaire, ligt het in de bedoeling nog meer groepen van de cursus te draaien.