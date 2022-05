KRALENDIJK- Op woensdag is door een groep bezoekers van Hòfi Kultural een bijeenkomst gehouden in het Wilhelminapark, waarbij ook is geprotesteerd tegen een mogelijke sluiting daarvan.

De bezoekers lieten enkele activiteiten zien, die normaal in het Hòfi Kulturaal plaatsvinden, zodat mensen de waarde ervan kunnen zien. “Het mag echt niet dicht. We genieten al jaren van de bijeenkomsten daar en dat willen we niet kwijtraken”, zegt een van de deelnemers aan de activiteiten.

Gedeputeerde Nina den Heyer ging ook in gesprek met de aanwezigen. “Ik begrijp de zorgen. Er zijn meerdere organisaties die het moeilijk hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen”, zei Den Heyer.

Helpen

De gedeputeerde gaf ook aan achter de schermen bezig te zijn om te bezien hoe een helpende hand geboden zou kunnen worden om het einde van Hòfi Kultural te voorkomen. “Ik wil alleen geen valse beloftes doen of valse hoop bieden. Daarom kijk ik liever eerst wat ik kan bereiken, voordat ik al te veel zeg”, zei Den Heyer.