SGB is per augustus 2022 op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Coördinator activiteitenbureau (1 fte) in verband met het Nationaal Programma Onderwijs.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) maakt het scholen mogelijk om de komende jaren covid gerelateerde achterstanden aan te pakken. Het gaat dan niet alleen om achterstanden op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, maar ook om de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen. Het SGB vindt het belangrijk dat er niet alleen oog is voor kwalificatie, maar juist ook voor initiatieven die bijdragen aan de socialisatie en subjectivicatie van haar leerlingen Dus niet alleen maar extra bijlessen, maar juist ook ruimte bieden aan activiteiten die het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van leerlingen vergroten.

Het SGB realiseert daarom, in samenwerking met andere instellingen en het bedrijfsleven, een aanbod van buitenschoolse activiteiten voor haar leerlingen. Denk hierbij aan sportactiviteiten, kunstzinnige activiteiten, zoals drama, dans en expressie, en activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld ondernemerschap.

De organisatie en coördinatie van dit buitenschoolse aanbod wordt geregeld door het SGB Activiteitenbureau. Voor dit Activiteitenbureau zijn we per direct op zoek naareen coordinator.

Wat ga je doen?

De coördinator verricht de volgende werkzaamheden:

Initiëren activiteiten, rekening houdend, met de doelstelling van het plan.

Planmatig en gestructureerd vormgeven van het proces van planning tot uitvoering van de activiteiten uit de onderwijsprogramma’s.

Contacten leggen met stakeholders, zowel binnen als buiten de organisatie, om de activiteiten (mede) te organiseren.

Als sparringpartner regelmatig het gesprek voeren over de voortgang, uitvoering en evaluatie van de activiteiten met unitdirectie en de portefeuillehouder in de schoolleiding.

Bewaken van de samenhang van het NPO met de bestaande onderwijsconcepten.

Zorgdragen voor duidelijke communicatie aan medewerkers en leerlingen/ouders.

Aansturen van de ondersteunende medewerker van het activiteitenbureau.

Budgetbeheer en overige voorkomende werkzaamheden.

We zoeken een organisator, die hands-on is, contacten kan leggen binnen de organisatie en het bedrijfsleven op alle niveaus om het activiteitenaanbod aan de leerlingen en studenten te realiseren.

Wat vragen wij van je?

HBO (+)opleiding, kennis van en inzicht in het onderwijs en bedrijfsleven van Bonaire.

Je bezit bij voorkeur kennis en vaardigheid met projectmanagement.

Je bent initiatiefrijk en kan zelfstandig opereren.

Je bent vaardig in het voeren van overleg m.b.t. projecten.

Wat bieden wij?

We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 11 met een max. van 4647 USD bruto) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een tijdelijke aanstelling. Een verlenging behoort tot de mogelijkheden.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 30 mei 2022. Door op de beneden vermelde link te drukken.

https://werkenbij.sgbonaire.info

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Frans van Efferink, Voorzitter van het Bestuur op telefoonnummer : +599 7157771 of per email op: [email protected]

