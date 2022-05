SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame beleidsadviseur kwaliteit en onderwijs (1 fte).

Wat ga je doen?

Als Kwaliteitsadviseur ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en ontwikkeling van het beleid op het gebied van onderwijskwaliteit. Je neemt het voortouw in het ontwikkelen, bijhouden en evalueren van het onderwijskwaliteitsbeleid. Je draagt de visie op het kwaliteitsbeleid uit en kan deze vertalen naar passende instrumenten en interventies ter ondersteuning van de units en het management. Kwaliteit is jouw vakgebied en binnen de scholengemeenschap ben jij de expert en het aanspreekpunt op dit gebied. Je volgt en analyseert de voortgang en resultaten van de indicatoren en rapporteert aan het management, de directie en het bestuur. Passend bij het toezichtskader bouw je verder aan een gedragen kwaliteitszorgsysteem Onderwijs & Kwaliteit.

Wat vragen wij van je?

Je beschikt over een HBO of Academische onderwijsopleiding aangevuld met opleidingen gericht op kwaliteit;

Je hebt ervaring met kwaliteitssystemen, certificering en kwaliteitszorg op directie en/of bestuursniveau;

Je hebt ervaring met PDCA cycli, hebt inzicht in organisatieculturen en –processen;

Je hebt affiniteit met het voortgezet onderwijs en bent bereid je te bekwamen in de (BES)wet- en regelgeving;

Je ben op de hoogte van het onderzoekskader van de onderwijsinspectie en de actuele onderwijskundige concepten;

Je bent vaardig in het vertalen, analyseren en presenteren van complexe informatie inclusief kwantitatieve gegevens;

Je hebt zeer goede adviesvaardigheden en kan de bedoeling van een kwaliteitssysteem en kaders doorgronden en vertalen;

Je bent initiatiefrijk en denkt in mogelijkheden.

Wat bieden wij?

Als beleidsadviseur (1fte) heb je een zelfstandige positie en werk je veel samen met de directies van de verschillende units en de voorzitter van het Bestuur. Je wordt gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 12 met een max. van 5268 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een jaarcontract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 6 juni2022 via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Heb je vragen, neem dan contact op met Frans van Efferink, voorzitter van het Bestuur : Tel +599-7157771 of: [email protected].

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.