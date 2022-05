KRALENDIJK – Het verbod op wegwerpplastic start op 1 juni 2022. Dit verbod geldt voor iedereen op Bonaire die wegwerpplastic verkoopt of weggeeft. Wegwerpplastics zijn producten van kunststof die mensen weggooien na één keer gebruik.

Vanaf 1 juni is het verboden om deze producten van wegwerpplastic te verkopen of weg te geven op Bonaire. Het gaat als eerste om draagtassen die gemaakt zijn van kunststof of bioplastic, met of zonder handgreep. Vervolgens wordt ook plastic bestek verboden zoals lepels, vorken, messen en andere producten van kunststof of bioplastic die gebruikt worden om te eten. Natuurlijk zijn ook rietjes en roerstaafjes verboden.

Het verbod geldt voor alle soorten kunststof die bedoeld zijn om maar één keer te gebruiken. Daarom zijn ook kunststoffen met een natuurlijke basis (bioplastics) verboden. Bioplastic breekt niet af in de natuur, net zoals gewoon plastic.

Toezicht

De Directie Toezicht & Handhaving ziet dat veel bedrijven zich al houden aan het verbod. Maar het is belangrijk dat bedrijven die nog wegwerpplastic gebruiken, ook snel overgaan op alternatieven.

Daarom gaan toezichthouders van Directie Toezicht & Handhaving direct in juni controleren. Dat doen zij vooral bij bedrijven die veel wegwerpplastic gebruiken. Bedrijven die wegwerpplastic blijven gebruiken, krijgen eerst een waarschuwing tijdens een gesprek. Bij een tweede controle volgt een waarschuwing op papier. Blijft het bedrijf nog steeds wegwerpplastic gebruiken, dan start een formeel bestuurlijk handhavingstraject. Dat betekent dat het bedrijf een boete kan krijgen.

De Eilandsraad nam de eilandsverordening voor het verbod aan op 19 oktober 2021. Bekijk de verordening en lees meer informatie over het verbod op wegwerpplastic op website www.bonairegov.com.