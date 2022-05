Stacey Mac Donald deed vier jaar onderzoek naar de invloed van sociale en politieke veranderingen en de (post) koloniale context van natuurbescherming op Caribisch Nederland. Op 17 mei verdedigde ze haar proefschrift Life in Paradise.

Stacey Mac Donald groeide op in Curaçao. Als jong meisje fantaseerde ze er over om bij het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) te werken. Dat dat werkelijkheid zou worden, had ze nooit durven dromen. ‘Als je opgroeit op een klein eiland, dan lijkt de rest van de wereld heel groot en ver weg. Ik had geen idee dat ik daar echt kans op zou kunnen maken’, zegt ze in een artikel op de website van de Universiteit.

Maar tijdens haar PhD onderzoek op Bonaire werd ze benaderd door WWF-NL om hen te helpen. Inmiddels heeft ze daar baan als projectadviseur en adviseert ze over community engagement bij natuurbeschermingsactiviteiten op Bonaire.

‘Er wordt altijd gesproken over de brain drain, de jonge generatie die in het buitenland gaat studeren en niet meer terug komt. Maar ik voel me verantwoordelijk. Ik wil wat doen. Mijn hart ligt bij natuur en natuurbescherming. Dus dit is een hele mooie uitkomst.’