KRALENDIJK- Als onderdeel van het Tourism Recovery Plan heeft Tourism Corporation Bonaire (TCB) onlangs een uitgebreide nieuwe branding campagne gelanceerd gericht op de Noord-Amerikaanse markt.

TCB is naar eigen zeggen begonnen met een branding initiatief om Bonaire te herpositioneren, de identiteit op te frissen en het eiland opnieuw te introduceren bij de belangrijkste doelmarkten.

Een van de doelstellingen als onderdeel van het plan is het herpositioneren van het eiland als een eiland waarin toerisme plaatsvindt in harmonie met de natuur en de mensen die er worden. TCB hoopt toeristen aan te trekken die zich zouden omschrijven als Eco-bewuste reiziger, de avontuurlijke reiziger, de reiziger die vrijwilligerswerk wil doen en andere voor het eilande interessante groepen.

Digitaal

TCB zal met de lancering van de nieuwe merkcampagne ook haar 100% digitale strategie implementeren. TCB zal vanaf nu alleen investeren in digitale branding en marketing mogelijkheden en zal langzaam afstappen van traditionele gedrukte advertenties.

De belangrijkste doelmarkten voor wat betreft de Noord-Amerikaanse markt zijn onder meer Florida, Connecticut, Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin, New York, Atlanta en Houston en Toronto, Canada.

Daarnaast zal de handelsstrategie van TCB ook worden uitgerold als onderdeel van de nieuwe branding campagne. TCB zal in samenwerking met American Airlines een bewustmakingscampagne lanceren om de maanden tussen hoog en laagseizoen te stimuleren, gericht op Canada en de Verenigde Staten. Expedia lanceert begin juni 2022 ook een creatieve Bonaire-campagne in samenwerking met het Bonaire Bond-programma. Ter ere van de boekingen die via Expedia worden gemaakt, plant Bonaire Tourism koraalbomen via het Bonaire Reef Renewal-programma.

Website

Met de lancering van de campagne introduceert TCB ook haar eerste nieuwe landingspagina getiteld www.Bonaireisland.com. Bezoekers kunnen op dit digitale platform meer over Bonaire ontdekken en leren. De nieuwe voltooide Bonaire-website wordt in de zomer van 2022 gelanceerd, net op tijd om te inspireren voor reizen in het komende winterseizoen.