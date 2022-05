De Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) is de wettelijke organisatie die de belangen van het bedrijfsleven op Bonaire vertegenwoordigt. Ondernemers kunnen met hun vragen over zaken doen bij de KvK terecht. De KvK biedt deskundige ondersteuning en informatie aan ondernemers (en toekomstige ondernemers) over alle aspecten van het ondernemerschap. Tevens geeft de KvK gevraagd en ongevraagd advies aan overheden over onderwerpen die van belang zijn voor ondernemers op Bonaire en beheert het Handelsregister, waarin alle bedrijven en instellingen staan geregistreerd. In samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opent de KvK op korte termijn een informatiepunt over nieuwe milieuwetgeving.

Voor het bovenstaande informatiepunt zijn wij per direct op zoek naar een PART-TIME: Informatie- en servicemedewerker (m/v)

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

Het informatiepunt milieu is een nieuwe informatiedesk over de nieuwe milieuregelgeving voor bedrijven op Bonaire. De medewerker frontoffice behandelt de informatievragen en zorgt voor een passend antwoord en dat de klant naar tevredenheid wordt gehlopen. De medewerker kan zich daarbij goed verplaatsen in de klant, denkt met hem/haar mee en houdt steeds het belang van de klant voor ogen. De medewerker zorgt dat de processen verlopen volgens de gestelde afspraken. De vragen, die zowel telefonisch als digitaal binnenkomen, worden geregistreerd in het vraag- registratiesysteem. Ook is de medewerker in staat om seminars en workshops voor te bereiden en te organiseren.

Wat bieden wij aan?

Een boeiende functie met veel verantwoordelijkheden;

Ruimte voor ideeën en verbeteringen in de werkzaamheden;

De mogelijkheid om creatief te zijn en een positieve impact te hebben op het gebied van ondernemerschap; • Onderdeel uitmaken van een kleine en dynamische organisatie in ontwikkeling;

Training op het gebied van de nieuwe milieuwetgeving

Goede arbeidsvoorwaarden.

Wat vragen wij?

In bezit van een diploma op minimaal HBO-niveau (of vergelijkbaar); juridische achtergrond is een pre;

Klantgericht betrokken persoon en bezit tenminste één jaar ervaring met eerstelijns klantcontact;

Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk; kan klanten zowel in woord als schrift kernachtig en begrijpelijk te woord staan in Papiaments, Spaans, Engels en Nederlands

Stemt regelmatig af met de partners van het Informatiepunt Milieu (RWS en OLB) over de inhoud van de vragen en antwoorden.

Proactief en oplossingsgericht;

Kan goed zelfstandig werken, plannen en organiseren;

Is flexibel en kan goed omgaan met verschillen in werkdruk;

Kan goed overzicht houden en prioriteiten stellen;

Werkt secuur.

Herken jij jezelf in de volgende competenties: klantgericht, accuraat, zelfstandig, verbindend, geen 8-5 mentaliteit, resultaatgericht en een harde werker? Misschien ben jij wel de persoon die we zoeken!

Solliciteer direct door je CV en motivatiebrief te sturen naar [email protected] t.a.v. Cherethy Kirindongo. Sluitingsdatum van de vacature is 29 mei 2022. Kijk voor meer informatie over de Kamer van Koophandel Bonaire op de website (www.bonairechamber.com) of Facebook-pagina van Bonaire Chamber of Commerce and Industry.

