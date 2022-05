ORANJESTAD- Op Sint-Eustatius is maandag bedroefd gereageerd op het onverwachte overlijden van oud-staatssecretaris en oud-gedeputeerde Nora Sneek-Gibbs, echtgenote van eilandsraadslid Koos Sneek.

Terwijl Nora Sneek sinds kort kampte met een ernstige en acute crisis in haar gezondheid, was er nog wel hoop op herstel. Maandag overleed Sneek-Gibbs echter na een andere complicerende factor.

Sneek-Gibbs was lang actief in lokale politiek op het eiland, in eerste instantie als lid van de Democratische Partij (DP-Statia). Later deed zij mee aan de verkiezingen met de Statia Action Movement (SAM)-partij, waarbij al vanuit het niets een raadszetel behaalde. Sneek-Gibbs was de laatste tijd nog actief bij de vorming van leden van de nieuwe CDA-Statia partij.

Sneek-Gibbs was tussen 1994 en 1997 staatssecretaris van Constitutionele Zaken in het tweede cabinet onder signatuur van Miguel Pourier.

Schok

Velen op het eiland reageerden aangeslagen op het nieuws van Sneek-Gibb’s overlijden. Sneek-Gibbs was een zeer actief, gewaardeerd en gerespecteerd lid van de Statiaanse samenleving. Naast haar werk in de politieke arena was zij onder meer actief in de Historische Stichting Sint Eustatius, als directeur van het bedrijf Norako NV en van de Lion’s Club op het eiland.