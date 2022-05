KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) wijst in een persbericht op het belang van een goede voorbereiding op het nieuwe orkaanseizoen dat start op woensdag 1 juni en zal duren tot en met 30 november.

Wetenschappers verwachten dat het orkaanseizoen mogelijk actiever is dan vorige jaren en roept burgers op hier goed op voorbereid te zijn. “Onvoldoende voorbereiding kan uw veiligheid in gevaar brengen tijdens een orkaanramp”, aldus het schrijven.

Orkaanfolder

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) geeft burgers nuttige tips in de orkaanfolder. Deze folder beschrijft ook wat de overheid doet tijdens een orkaan. In de folder staat ook het noodnummer dat mensen kunnen bellen, als dat nodig mocht zijn.

Daarnaast wordt er informatie verspreid via persberichten, via facebookpagina’s (Gobièrnu di Boneiru en Openbaar Lichaam Bonaire), twitter (@OLBonaire) en op de website www.bonairegov.com. Hier staan onder meer tips en maatregelen als voorbereiding op een orkaan.

Rampenbestrijdingsteam

Het OLB wijst er ook op dat zij een rampenbestrijdingsteam heeft dat zich voorbereidt op een crisis of ramp. Het rampenbestrijdingsteam regelt met verschillende organisaties wat er moet gebeuren bij gevaar tijdens en na een orkaan of tropische storm. Dat doen zij bijvoorbeeld met de politie, brandweer, geneeskundigen en bevolkingszorg. Daarnaast zorgt het OLB tijdens een orkaan voor schuilplaatsen voor mensen die in hun eigen woning niet meer veilig zijn.

Het OLB raadt burgers daarnaast aan de app ‘Disasterprep Bonaire’ te downloaden via de App Store en Google Play. In de app leest u hoe u zich op verschillende rampen kunt voorbereiden. U leest daarin wat het OLB doet, wat het noodnummer is en wat de sociale mediakanalen zijn. Via de app kan het OLB indien nodig belangrijke berichten naar alle gebruikers van de app sturen.