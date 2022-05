KRALENDIJK- Een fotomontage, mede gemaakt met dronebeelden, laten volgens architect Rene Jacobs zien hoe het Sunset Beach Resort in de omgeving zou passen.

“Naar aanleiding van de recente berichten over de gang van zaken rondom het Sunset Beach Resort, zoals Europarcs het project op het voormalige Sunset Beach terrein noemt, heb ik de behoefte om te reageren en wel vooral door middel van een fotomontage”, schrijft Jacobs aan Bonaire.nu.

Met een drone is vanaf een bepaalde positie boven zee een foto gemaakt van de kustlijn ter plaatse; vervolgens is een impressie van een vereenvoudigd model op schaal van het project, gezien vanaf exact dezelfde positie, in de foto geplakt. Volgens Jacobs laat de montage de correcte verhoudingen zien tussen het model en de omgeving.

“Als het project van Europarcs effectief gebouwd zal worden conform de actuele tekeningen zal het uittorenen boven de bebouwing op de belendende percelen”, stelt Jacobs. Ook merkt hij op dat er erg feitelijk zelfs te dicht tegen de perceelsgrenzen aan gebouwd zal worden om het aantal appartementen, die al te koop worden aangeboden, zo te maximaliseren. Jacobs noemt dat ook een ‘allerminst een wenselijke situatie’.

Vrijstelling

Jacobs merkt verder op dat het duidelijk mag zijn dat er niet alleen voor de bouwhoogte een vrijstelling verleend dient te worden. “Het plan is ook op tal van andere essentiële ontwerpuitgangspunten strijdig met de bouwvoorschriften”. Dit roept volgens Jacobs gelijk de vraag op, hoe het BC daarmee om wil gaan.