KRALENDIJK- Selibon gaat binnenkort beginnen met glas om te zetten in zand. Het vuilverwerkingsbedrijf op Bonaire zamelt al enige tijd glas apart in en stort dit op een aparte plek.

Er wordt glas ingezameld bij bedrijven, milieustations, op publieke plekken en bij de verwerkingsplaats voor afval bij Lagun.

Selibon zal een installatie in bedrijf stellen om glas te verwerken. Deze installatie heeft het vermogen om glas te verpulveren tot zand. De nieuwe machine kan het glas breken in verschillende groottes. Het glas kan zo klein worden als zand of zo groot als steen (steenslag).

Op dit moment wordt het glas met een speciaal voertuig opgehaald en getransporteerd naar de verwerkingsplaats voor afval bij Lagun. Het glas wordt tijdelijk op een afgescheiden plek opgeslagen. Binnenkort kan het glas direct worden verwerkt met de nieuwe installatie. Het eindproduct kan worden gebruikt in de bouw, bij het asfalteren van de straten of als steenslag.

De glasbewerkingsinstallatie zal vijf nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Samen met “Plenchi di trabou” zullen lokale mensen worden geselecteerd. Deze mensen zullen een speciale cursus krijgen om de installatie te bedienen en te onderhouden. Er zal in dit kader ook rekening worden gehouden met veiligheidsaspecten.

Volgens het plan zal de glasbewerkingsinstallatie binnen enkele maanden operationeel zijn.