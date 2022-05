SCHIPHOL – De problemen op Schiphol zijn, met de zomervakantie steeds dichter aan de horizon, nog altijd verre van verholpen. Zondag kwam het tot knokpartijen, maandag tot urenlange rijen. De KLM en TUI-vluchten van vandaag naar Curaçao, Aruba en Bonaire vertrokken later en kunnen hun verlies onderweg niet meer inhalen.

Schiphol waarschuwt inmiddels dat het de komende weken tot urenlange rijen kan komen. Dat gebeurde ook maandag, aldus een woordvoerder. Soms stonden er rijen van vijf uur. „Er was minder personeel dan gepland en het was wel een erg drukke dag. De komende tijd is het ongeveer net zo druk als tijdens de meivakantie. Op piekmomenten kunnen er langere wachttijden ontstaan.”

Overvolle vertrekhallen

Op social media gaan foto’s rond van overvolle vertrekhallen en bronnen melden aan De Telegraaf dat sommige vluchten met drie uur vertraging zijn vertrokken. Luchtvaartmaatschappij KLM bevestigt de urenlange rijen. Al weken zijn de luchtvaartmaatschappijen in gesprek om tot een oplossing te komen, maar KLM zegt dat er nog geen uitkomst is.

De OR377 van TUI vertrok vandaag te laat van Schiphol en komt niet om 15:45 uur aan op Curaçao, maar rond 18.00 uur. Haar eindbestemming is Bonaire, later op de avond. De tweede TUI-vlucht vandaag, de OR 381 zou om 18.00 uur aankomen, maar komt een half uurtje later. Dat toestel vliegt door naar Aruba.

KLM heeft vandaag maar één vlucht op Curaçao. Die had om 15:55 uur aan moeten komen, maar landt pas om 18:23 uur Curaçaose tijd.