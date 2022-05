KRALENDIJK- Theodorus Aloysius Marie “Dick” van der Vaart heeft op zaterdag uit handen van gezaghebber Edison Rijna een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Het is een blijk van dankbaarheid voor alles waar hij zich voor ingezet heeft.

Van der Vaart was, voordat hij met pensioen ging directeur en zelfstandig huisarts bij de Centro Médico Central Bonaire, directeur van een hyperbaar centrum, duikersarts, docent en musicus. Van der Vaart was de drijvende kracht achter de constructie van een recompressiekamer gerealiseerd op Bonaire, gebaseerd op de groei van de duikindustrie. De kamer kan echter ook gebruikt worden voor verschillende andere behandelingen, bijvoorbeeld als het gaat om wondgenezing in bepaalde patienten. Met het realiseren van dit hyperbaar centrum heeft Van der Vaart succesvol vele levens kunnen redden, amputaties kunnen voorkomen bij veel mensen en ook van Bonaire een populaire bestemming gemaakt die veilig is voor het duiktoerisme.

Uitreiking

De optie bestaat om te kiezen voor het in ontvangst nemen van een onderscheiding bij de algemene plechtigheid samen met andere decorandussen of bij een bijzondere gelegenheid. Omdat Van der Vaart een symposium hield over recompressiekamers, hebben enkele personen uit de directe omgeving van Van der Vaart gekozen om hem bij die gelegenheid te verrassen.

Gelet op de bijzondere verdiensten van Van der Vaart, heeft Koning Willem Alexander Van der Vaart benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Gezaghebber Edison Rijna feliciteerde Van der Vaart met de verworvenheid.