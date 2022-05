KRALENDIJK- Bij Fundashon Mariadal is op vrijdagochtend de tekst van een nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) getekend.

Zowel de vakbond AFBW, die de medewerkers vertegenwoordigd, als Fundashon Mariadal zijn blij met de nieuwe overeenkomst, die in eerste instantie een looptijd heeft van één jaar. Onderhandelingen over een langer lopende CAO moeten nog starten.

Voorzitter van de AFBW, Cherrel Kwidama, riep de medewerkers van de Stitching op de CAO goed te lezen, zodat zij weten wat hun rechten, maar ook hun plichten zijn op basis van de overeenkomst.

Covid-19

Directeur van Fundashon Mariadal, Giovanni Frans, stond stil bij de enorme impact die de Pandemie de afgelopen Jaren had gehad op de organisatie en daarmee ook op de werknemers. Ook Frans toonde zich in zijn nopjes over het feit dat er nu nieuwe afspraken liggen, waarmee de voorwaarden voor het personeel van de zorginstelling worden verbeterd.