De afdeling LVV (Landbouw, Veeteelt en Visserij) maakt onderdeel uit van de directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) is belast met het bevorderen van de ontwikkeling van activiteiten op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij. Dit doen zij door het geven van voorlichting aan ondernemers en burgers, die zich willen toeleggen op een van deze terreinen, het verbouwen van en experimenteren met gewassen en teeltmethodes en het veredelen daarvan. De afdeling tracht op deze wijze invulling te geven aan het bevorderen van de zelfvoorzienendheid en daarmee de economische ontwikkeling van Bonaire.

Wat ga je doen?

Als projectleider Tuinbouw Bonaire zal je je toeleggen op het stimuleren en professionaliseren de tuinbouw op Bonaire. Het gaat daarbij onder meer om geven van advies, voorlichting en training aan kunukeru’s (tuinders) en burgers met betrekking tot het verbeteren van technieken ter vergroten van de oogsten en cultivering van gewassen. De projectleider Tuinbouw gaat mede invulling geven aan het programma Landbouwontwikkeling Bonaire zoals vastgelegd in het bestuursakkoord 2019-2022 en onderhoud daarbij zowel contact met de lokale doelgroep (tuinders en burgers), als met deskundigen in de regio en internationaal en overheden.

Wat wij jou bieden

Wij bieden jou, vooralsnog, een aanstelling voor 1 jaar aan. Een salaris dat afhankelijk van je opleiding en ervaring van maximaal $4.456,- bruto per maand (functieschaal 10-11) op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire voorwaarden.

Wat zijn de eisen

Je bent minimaal in het bezit van een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van (tropische) landbouw en gewasteelt. Daarnaast heb je aantoonbare kennis van en ervaring met land eb akkerbouw op Bonaire en of de Cariben een pre.

Je bent betrouwbaar, integer, omgevingssensitief, service-, samenwerkings-, oplossings- en resultaatgericht. Daarnaast ben je bereid om de mouwen op te stropen en je schouder onder deze en andere uitdagingen te zetten.

Verder dien je, gezien de doelgroep, naast het Nederlands en Papiaments ook het Engels in woord en geschrift te beheersen. Van jouw wordt verwacht dat je vaardig bent in het schrijven van (financiële kwartaal)rapportages en in het leiden van projecten.

Wat is ook belangrijk om te weten

Voor verdere informatie en inlichtingen over deze functie kan je contact opnemen met de afdelingshoofd LVV, dhr. Maurice Adriaens (+599 717 6734) of de personeelsadviseur, mw. Gamily Manuela (+599 715 5330 tst. 2113).

De brievenselectie zal plaats vinden in de week van 31 mei en eventuele gesprekken in de week van 6 juni 2022. Het kunnen overleggen van een VOG is een vereiste.

Ja! Ik wil deze baan

Je sollicitatie kan je vóór 30 mei 2022 richten aan de directeur Ruimte & Ontwikkeling dhr. Ing. Marlon R. Martina, MBA, p/a. Afdeling P&O, Kaya Aruba 1, Kralendijk.

Je sollicitatie ontvangen wij bij voorkeur per mail via [email protected].

Een uitgebreide functieomschrijving kan je vinden op onze website www.bonairegov.com.

