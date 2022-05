De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de directie Ruimte en Ontwikkeling is voornamelijk belast met het onderhoud van gebouwen, openbaar groen en in beperkte mate de infrastructuur. De medewerkers binnen deze afdeling zijn daardoor veelvuldig werkzaam in de buitenruimte.

Wat ga je doen?

Als Medewerker Uitvoering zal je voornamelijk worden ingezet bij het onderhouden van, technische installaties van het openbaar lichaam en doen van daarvoor benodigde herstelwerkzaamheden. Daarnaast kan je ook worden ingezet bij het bouwen en installeren van nieuwe technische voorzieningen gebouwen /installaties van het openbaar lichaam. In feite een handy-man die alle voorkomende klussen en opdrachten oppakt en uitvoert.

Wat wij jou bieden

Het salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring minimaal $1.200,- (schaal 3) en maximaal $1.937,- (schaal 4) bruto per maand. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een volledige maandsalaris vakantiegeld en 13e maand, bashi-premie en studiefaciliteiten.

Wat zijn de eisen

Je bent op zijn minst in het bezit van een diploma LBO, bouw en of elektrotechniek beschikt daarbij ook over de nodige ervaring op je vakgebied. Gezien de uitdagingen waar de afdeling voor staat geven wij de voorkeur aan kandidaten die breder inzetbaar zijn dan hun vakgebied.

Je belangrijkste vaardigheden zijn daarnaast: samenwerkingsgericht, zelfstandig, vakman, initiatiefrijk, stiptheid en resultaatgericht.

Wat is ook belangrijk om te weten

Voor verdere informatie en inlichtingen over deze functie kan je contact opnemen met dhr. Maurice Adriaens (+599 7176734) of de personeelsadviseur, Gamily Manuela (+599 715 5330 tst.2113).

De brievenselectie zal plaats vinden in de week van 30 mei en eventuele gesprekken in de week van 6 juni 2022. Het kunnen overleggen van een VOG is een vereiste.

Ja! Ik wil deze baan

Je sollicitatie kan je vóór 30 mei 2022 richten aan de directeur Ruimte & Ontwikkeling dhr. Ing. Marlon R. Martina, Mba. P/a. Afdeling P&O, Kaya Aruba 1, Kralendijk.

Je sollicitatie ontvangen wij bij voorkeur per mail via [email protected].

Een uitgebreide functieomschrijving kan je vinden op onze website www.bonairegov.com.

