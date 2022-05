KRALENDIJK – Het was Prinses Beatrix die bij de opening van Hòfi Kultural, in november 2018, de mensen van Hòfi Kultural toevertrouwde: “blijf dansen, blijf zingen, blijf muziek maken”. Maar gevreesd wordt dat hier per 31 december 2022 een einde aan komt.

De jaarlijkse bijdrage vanuit Openbaar Lichaam voor Hòfi Kultural is al jaren te laag. Hòfi Kultural luidt daarom nu de alarmklokken: “We moeten Prinses Beatrix misschien teleurstellen en met haar een heleboel mensen op Bonaire”.

Bij Hòfi Kultural spelen elke week ruim veertig ouderen samen muziek op typische Bonairiaanse instrumenten zoals de kwarta, wiri en sinfonia. Ook worden wekelijks leuke uitjes ondernomen door twintig vrijwilligers met kwetsbare ouderen op Bonaire. Hòfi Kultural is vooral bekend van de vele kleurrijke muurschilderingen die op het hele eiland zijn verschenen. Kunstenaars samen met jongeren en MBO leerlingen maken Bonaire nog kleurrijker dan het al was. Ook groepen kinderen en volwassenen met een psychische kwetsbaarheid maken muziek en kunst bij Hòfi Kultural. Hòfi Kultural zet zich in voor meer cultuur in het basisonderwijs. Door meetings te organiseren voor leerkrachten en culturele stichtingen en trainingen te geven aan kunstenaars die in de klas aan de slag kunnen.

Stoppen?

Dit is maar een greep uit de activiteiten die bij Hòfi Kultural plaatsvinden om cultuur levend te houden op Bonaire. Hòfi Kultural dreigt met al deze activiteiten eind december te moeten stoppen, wanneer de basisfinanciering vanuit OLB ontoereikend blijft. Daarom heeft Hòfi Kultural een voorstel gemaakt wat minimaal nodig is om de basisactiviteiten van Hòfi Kultural door te laten gaan. Dat voorstel is donderdag 19 mei aangeboden aan gedeputeerde Nina den Heyer en Timoteo Silberie van Samenleving en Zorg.