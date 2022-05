Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

In dit twee-maandelijkse artikel “Een huis kopen op Bonaire?” laten wij makelaars op Bonaire een huis uitlichten dat te koop staat. Via de bijgevoegde links kun je direct contact opnemen met de desbetreffende makelaar voor professioneel advies en voor een bezichtiging.

Huis van de maand mei bij Karko Real Estate

Kaya Avelino J. Cecilia

Twee traditionele eengezinswoningen gelegen op een hoek in de woonwijk Nikiboko, goed bereikbaar met geasfalteerde wegen.

De woningen zijn gelegen op 2 eigen kavels met een totale oppervlakte van 702m2. Een van de kavels heeft een oppervlakte van 185m2 en de andere kavel is 520m2. Elke woning heeft zijn eigen tuin en een aparte ingang.

Een van de woningen is een traditioneel Bonairiaans huis en het 2e huis is een traditioneel familiehuis dat later is gebouwd. Het Bonairiaanse huis heeft 3 slaapkamers, 1 badkamer en een aparte keuken, een aparte eetkamer en een apart woongedeelte. Het totale woonoppervlak van de Bonairiaanse woning is 73m2.

Het traditionele familiehuis heeft 2 slaapkamers, 1 badkamer, woon- en eetkamer, aparte keuken en een was-/bijkeuken en een carport. De totale woonoppervlakte van de 2e woning is 91m2 en inclusief de carport komt dit op een totale oppervlakte van 124m2. Beide woningen worden verhuurd en de totale huurinkomsten bedragen $1200 per maand.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Karko Real Estate:

Huis van de maand mei bij Harbourtown Real Estate

Courtyard Village K17

Deze ruime kavel aan de Courtyard Village K17 is perfect geschikt voor het realiseren van uw eigen ontworpen woning of misschien wel fijne vakantiewoning!

Courtyard Village is een volledig omheind park aan de rand van de wijk Playa. Het park is voorzien van mooi aangelegde klinker wegen en is omgeven door veel groen en een gemeenschappelijk zwembad. Verder is het erg centraal gelegen, 800m tot aan de zee en 1.200m naar het centrum.

Courtyard Village heeft een mooie eigen uitstraling en alle woningen dienen dan ook ontworpen te worden door een aangewezen architect zodat het park een samenhangende bouwstijl behoud.

Deze hoekperceel is rustig gelegen en heeft een oppervlakte van 628 m2 en aan beide zijden voorzien van een stenen muur. De grond van het perceel is volledig eigendom en bestemmingsplan gemengd-1 is van toepassing. Dit bestemmingsplan houdt in dat u uw eigen gerealiseerde woning ook in de toekomst mag verhuren. Dit is ook mogelijk voor de korte termijn van 0 tot 6 weken. Ook bent u vrij in de keuze of u er zelf gaat wonen of dat u het geheel of gedeeltelijk wilt gaan verhuren.

Bij de eventuele verhuur van uw toekomstige woning kunt u altijd terecht bij Harbourtown Real Estate.

De prijs van deze unieke hoekperceel is $220.000. Hiermee heeft u een ruim, rustig en centraal gelegen kavel van 628 m2 volledig eigendom.

Neem gerust een kijkje op onze website voor meer foto’s:

https://harbourtownbonaire.com/properties/488-K17-Kaya-Sirena/

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Huis van de maand mei bij Bonaire VIP Real Estate

Kaya Lima 5

Deze moderne design woning is gelegen in de mooie en rustige wijk Belnem, aan de weg naar Sorobon. Het woongedeelte bestaat uit 5 slaapkamers met inloopkasten en 5 badkamers, waaronder een apart gastenverblijf, een grote woonkamer en een mooi ingerichte en uitgeruste keuken. De badkamers zijn eersteklas, met granieten werkbladen. De hoofdbadkamer is uitgerust met een sauna en een verzonken bad. De hoofdslaapkamer is omgeven door grote glazen wanden en biedt een schilderachtig uitzicht.

Het huis heeft een glazen wand en biedt uitzicht op de gecultiveerde tuin, het marmeren zwembad met waterval en een whirlpool spa. Het ruime achterdek is perfect voor entertainment, BBQ’s of gewoon om te ontspannen in een privé omgeving. De overdekte carport biedt plaats aan twee auto’s. Het pand biedt ook een compleet gastenverblijf.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire VIP Real Estate:

Kaya L.D Gerharts 10

Tel: +599 717 1950 of +599 788 1781

E-mail : [email protected]

Website : www.bonaireviprealestate.com

Huis van de maand mei bij Sunbelt Realty

Kaya Erebato 6

Vrijstaande woning met riante porch in rustige woonwijk Tera Kora

Gelegen in de rustige woonomgeving Tera Kora is dit woonhuis gelegen met karakteristiek overdekt terras rondom. Door dit terras komt er minder direct zonlicht op de gevels en blijft de woning koeler. Daarnaast biedt het altijd een plekje in de schaduw en in de wind.



De woning heeft 2 slaapkamers en 1 badkamer. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een berging, die tevens ook kan worden omgebouwd tot een tweede badkamer, extra slaapkamer of kantoorruimte. De tuin is rondom de woning aangelegd en is voorzien van overdekte zithoek en extra bergruimte.



karakteristiek ontwerp,

zeer riant overdekte porch,

goed op de wind gelegen,

hoog plafond in woonkamer/keuken,

bereikbaarheid op slechts 5 autominuten tot het centrum van Kralendijk,

houten dakconstructie voorzien van keramische dakpannen,

keramische vloertegels in de woning en op de porch,

deels houten en deels aluminium kozijnen met glazen schuiframen en houten shutters, ramen zijn voorzien van horgaas,

volledig aangelegde tuin.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty :

Kaya Grandi 41

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Huis van de maand mei bij RE/MAX Paradise Homes

Kaya Den Stashi 3

Uitstekend onderhouden woning op een zeer centrale locatie en toch met de natuur op steenworp afstand. Deze woning beschikt over een grote centrale woonkamer, eetkamer, moderne keuken met granieten aanrechtblad, ruim overdekt terras aan de achterzijde, master slaapkamer met en-suite badkamer en twee extra slaapkamers die een badkamer delen.

In de tropische achtertuin is een buitenbar met extra amusementsruimte en een gasten toilet, ideaal voor bijeenkomsten van grotere gezelschappen. Tevens bevindt zich hier de vrijstaande wasruimte, separate opslagruimte en een overdekte carport. Het huis is optimaal gebouwd om de verkoelende passaatwinden te maximaliseren en is gelegen op een perceel van 876 m2.

Klik hiervoor de virtuele 3D tour: https://my.matterport.com/models/nXuR2tWfq79?section=media

Vraagprijs $ 549.000 USD kosten koper

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairehomes.com

Huis van de maand mei bij Bonaire Realty

Oceanfront Villa met Strand

Deze unieke lokatie is een must see! Deze villa ligt direct aan zee en aan het strand. De villa heeft 3 slaapkamers, 1 badkamer, een keuken en woonkamer.

Er is een terras/porch direct aan zee. Op het terras is ook een laundry/opbergruimte aanwezig.

De ligging is zeer centraal, op loopafstand van het centrum van Kralendijk en de boulevard.

Eigendomsgrond, prijs is op aanvraag.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairerealty.com

Huis van de maand mei bij Caribbean Homes

Guatemala #1

Laatste beschikbare kavel, Bouwkavel met uitzicht en privacy!

Deze kavel is gelegen in de Kunuku maar zeer dicht bij de weg die naar Lagoen leidt. Hier vindt u rust en stilte.

De kavel meet 7.003 m2 eigen grond en is gelegen op de bovenzijde van een heuvel om een ​​uitstekend uitzicht te hebben!

Vanaf hier ziet u de ruige kust (de oostkant) van Bonaire en een prachtige groene omgeving.

Op deze kavels is de bestemming “Woongebied-Landschappelijk” en staat per kavel 1 woning toe, niet groter dan 350 m2.

Het is de laatste beschikbare kavel op deze locatie, dus wees er op tijd bij!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Huis van de maand mei bij Caribbean Vista Blue

Vrijstaand woonhuis met 3 slaapkamers en 2 badkamers, erfpachtgrond, enkele minuten van Playa

Vraagprijs: $395,000.- k.k.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanvistablue.com

Huis van de maand mei bij The Real Estate Guy

Bona Bista B17

Zeer fraaie vrijstaande villa met goed onderhouden tuin. Bij binnenkomst bereik je de woonkamer en in de linkervleugel bevindt zich de zitkamer en keuken. Vanuit de keuken is er mooi zicht op de binnentuin. In de rechtervleugel bevinden zich 3 slaapkamers en de badkamers.

De woning komt met een goedgekeurde bouwvergunning voor:

– Appartement van 54 m2 (1slk, 1bdk en porch)

– Garageplek voor 2 auto’s, zwembad, prieel

Zie hier alle kenmerken op een rij:

• Eigendom Hoekperceel 1.228 m2

• 260 m2 woonoppervlakte

• 3 slaapkamers

• 2.5 badkamers

• 2 balkons voor en achter

• Woonkamer

• Eetkamer

• Keuken (open concept)

• Walk- in closet

• Tv ruimte

• Berghok

Vraagprijs: $599.000,- k.k.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij The Real Estate Guy:

Kaya Electron 17

Tel: +599 700 8181

E-mail: [email protected]

Website