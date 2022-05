KRALENDIJK – De koers van de Amerikaanse dollar is de laatste tijd flink gestegen ten opzichte van de euro. Die staat op het punt om voor het eerste in twintig jaar qua waarde gelijk te zijn aan de dollar. De laatste keer dat dat gebeurde was aan het eind van het jaar 2002.

Dat heeft voordelen voor eilandbewoners die op vakantie gaan naar Nederland, maar wie op vakantie gaat naar Aruba, Curaçao en Bonaire is duurder uit.

Een jaar geleden kreeg je voor een euro nog zo’n 1,22 dollar, maar inmiddels is dat nog maar rond de 1,05 dollar. De euro is dus zwakker geworden, of, als je het andersom bekijkt, is de dollar sterker.

Sterke dollar

De rente in de VS is op dit moment hoger dan in de eurozone en verwacht wordt dat deze dit jaar ook meer wordt verhoogd dan in de eurozone. En dat komt weer doordat de inflatie in Amerika hoger is dan in de eurozone en Centrale Banken verhogen vaak de rente om de inflatie de kop in te drukken.

Beleggers zullen liever obligaties in de VS hebben (met een hogere rente), dan die uit de eurozone en dat zorgt ervoor dat er meer vraag is naar dollars, waardoor de dollarkoers stijgt en de dollar sterker wordt.

Veilige haven

Verder wordt de dollar al lang door beleggers als een veilige haven gezien. Zo wordt de kans dat je je geld terugkrijgt als je van de Amerikaanse regering leent, hoger ingeschat dan de kans als je obligaties van bijvoorbeeld Griekenland koopt. In de huidige tijd van onrust, onder meer door de oorlog in Oekraïne, kiezen beleggers eerder voor zekerheid.

Voor Bonaire betekent dit dat vakantie houden op het eiland voor mensen uit Europa dus ietsje duurder uitvalt. Amerikanen en toeristen uit de omliggende eilanden hebben geen last van de lage euro omdat bijvoorbeeld de gulden op Aruba en Curaçao gekoppeld is aan de dollar.