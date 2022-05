Tjin Asjoe probeert de gemoederen rondom het conflictdossier tot bedaren te brengen.

KRALENDIJK- Partijleider van de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) ontkent ten stelligste dat hij op de radio verklaard zou hebben dat de MPB Thielman en Den Heyer zou vervangen door anderen, indien deze op zouden stappen door de discussies rondom de bouw van het Sunset Beach Resort.

Dat zegt Tjin Asjoe op vrijdagochtend in gesprek met Bonaire.nu, naar aanleiding van een bericht met die strekking in het Antilliaans Dagblad. “Ik heb helemaal niks op de radio verklaard en al helemaal niks gezegd over een eventuele vervanging van Thielman en Den Heyer”. Tjin Asjoe zegt dat hij juist een beroep doet op alle partijen in het conflict het hoofd koel te houden en er proberen met een dialoog uit te komen.

Lastig

“We kopen er niet zoveel voor om allerlei verklaring te doen aan de media, die dan een eigen leven gaan leiden”, aldus Tjin Asjoe. De partijleider geeft wel toe dat het een lastig dossier is, maar denk ook dat er binnen de coalitie nog wel uit te komen is.

Bouwlagen

Binnen het bestuurscollege is een ernstig conflict ontstaan over aanvraag van een bouwvergunning door het Sunset Beach Resort. Dat gaat in haar ontwerp uit van vijf bouwlagen, terwijl tot nog toe op het eiland altijd een maximum van vier bouwlagen werd gehanteerd. De dienst R&O schreef in een advies dat het wettelijk gezien niet verboden is een vergunning te verlenen voor het bouwen van panden met méér dan vier bouwlagen, mits het bestuurscollege dit wenselijk vindt.

Gedeputeerde James Kroon en gezaghebber Edison Rijna lijken op de lijn te zitten dat dit de weg vrijmaakt voor het verlenen van de vergunning, terwijl Thielman en Den Heyer vinden dat -zelfs indien er geen wettelijke barrière bestaat- dit nog niet betekent dat het ook een wenselijke ontwikkeling is. Bovendien wijzen de gedeputeerden op het feit dat er (in elk geval binnen het BC) geen politieke meerderheid bestaat voor het verlenen van de bouwvergunning.

Gezaghebber Edison Rijna is wel lid van het bestuurscollege, maar geen gekozen lid. Gezaghebbers worden, net als burgermeesters door de Kroon benoemd. Het venijnige detail zit hem in het feit dat bij stakende stemmen binnen het bestuurscollege, de stem van Rijna doorslaggevend is.