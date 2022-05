KRALENDIJK- Er is binnen het bestuurscollege heibel ontstaan over de bouwvergunning van het Sunset Beach Resort.

Gedeputeerde James Kroon wil daarbij, volgens welingelichte bronnen, een hoogte van vijf bouwlagen toestaan, terwijl gedeputeerden Hennyson Thielman en Nina den Heyer daar mordicus tegen zijn. Normaal gesproken zou het voorstel daarmee van tafel zijn, ware het niet dat Gezaghebber Rijna ook op de lijn van Kroon lijkt te zitten. Bij het staken der stemmen, kunnen Kroon en Rijna samen een besluit doordrukken omdat bij stakende stemmen de stem van Rijna doorslag geeft.

Kern van het conflict is een advies van de Directie Ruimte & Ontwikkeling (R&O) dat aangeeft dat het BC van de tot nog toe gehanteerde bouwhoogte van vier bouwlagen af kan wijken, mocht zij dit wenselijk vinden. Kroon en Rijna menen dat er daarmee geen juridische belemmering bestaat de aanvraag voor 5 bouwlagen goed te keuren.

Beleid

De beide MPB-gedeputeerden zitten echter op de lijn dat door het BC zelf steeds is aangegeven dat er naar een kleiner, maar ook exclusiever toerisme gestreefd wordt. In dat kader wordt de constructie van bijvoorbeeld kleinere boetiek hotels wenselijker gevonden dan grootschalige resorts. De constructie van een groot en daarnaast hoog resort, dat uit meer dan vier bouwlagen bestaat en daardoor ook meer units kan omvatten, past volgens Thielman en Den Heyer niet in dat beleid.

Het pikeert Thielman en Den Heyer ten zeerste dat gezaghebber Rijna zich laat lenen voor het doordrukken van beslissingen in een een-tweetje met gedeputeerde Kroon, terwijl zij niet de politieke meerderheid vormen van de coalitie die het bestuurscollege vormt. Slechts Kroon, Den Heyer en Thielman zijn immers direct verkozen. De MPB heeft in het bestuurscollege twee gedeputeerden, terwijl de UPB er maar één heeft.

Oud zeer

Er lijkt ook oud zeer te bestaan als het gaat om de vergunningen die (achteraf) zijn verleend aan het Chogogo Resort. Dat legde eerst een kunstmatig strand aan, terwijl het daarvoor pas de benodigde vergunningen bemachtigde. In dat dossier kon Rijna rekenen op steun van gedeputeerde Kroon binnen het bestuurscollege. Kwade tongen beweren dat Rijna daarom nu het voorstel voor een hogere bouwhoogte van Sunset Beach resort steunt, op aandringen van Kroon.

De rol van Rijna in het specifieke dossier is opmerkelijk en curieus. De gezaghebber spreekt zich op elk denkbaar moment -vooral overigens in Nederlandse media- uit tegen de over-ontwikkeling van het eiland en het grootschalig toerisme. Rijna ging zo ver om te verklaren dat het eiland zich zou prostitueren daar waar het gaat om toerisme. Als het echter gaat om concrete besluiten, die juist zouden moeten leiden tot een daadwerkelijk kleinschaliger en exclusiever toerisme, lijkt Rijna juist steeds een positie in te nemen ten faveure van grootschalige ontwikkeling.

Maat vol

De handelswijze waarbij besluiten op gevoelige dossiers steeds door gezaghebber Rijna aan een meerderheid binnen het bestuurscollege worden geholpen heeft de afgelopen tijd geleid tot steeds grotere irritatie bij de beide MPB gedeputeerden, die nu een duidelijke streep in het zand hebben getrokken.

