KRALENDIJK – De politie heeft dinsdagmiddag een inval gedaan in een huis in Antriol. In het huis zijn drugs aangetroffen en in beslag genomen. Ook is er een hoeveelheid geld gevonden.

Er zijn vijf personen aangehouden. Het onderzoek werd samen met de Koninklijke Marechaussee uitgevoerd.

Volgens radiozender Life99FM zou deze vondst in verband staan met een aanhouding van twee weken geleden waarbij een dame op het vliegveld werd aangehouden met drugs in haar bezit.