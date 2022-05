Telefonia Boneriano N.V. (TELBO) is hét Telecombedrijf van Bonaire en daarmee een essentiële dienstverlener, die een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van het eiland. TELBO biedt onder andere vaste telefonie, mobiele telefonie, internet en IPTV aan. De onderneming is een dochteronderneming van Bonaire Holding, de houdstermaatschappij van het Openbaar Lichaam Bonaire. Namens TELBO zijn wij op zoek naar drie deskundige, meedenkende, professionele en kritisch ingesteld leden voor de Raad van Commissarissen.

De RvC heeft binnen TELBO drie verschillende rollen: Die van werkgever, die van toezichthouder en die van klankbord. De RvC brengt specifieke ervaring en deskundigheid in en realiseert zich de eis van onafhankelijkheid, maar ook de eigen verantwoordelijkheid bij de meest essentiële vraagstukken. De RvC houdt toezicht op het bereiken van gestelde doelen, zoals het verder uitrollen van fiber-to-the-home, introductie van nieuwe producten en diensten, uitbouwen van mogelijke partnerships en (internationale) samenwerking; dit alles binnen een speelveld met meerdere concurrenten en een steeds in beweging zijnde regulering van onder meer AT en ACM. Bij voorkeur hebt u ook oog voor wensen en belangen van partijen zoals de lokale overheid, de eigen organisatie, de Bonairiaanse gemeenschap en maatschappelijke organisaties.

U hebt -op tenminste HBO-niveau- kennis van en ervaring met één van de volgende terreinen: Telecom en Netwerktechnologieën, Management, Organisatie & Human Resources, Finance & Control, of Rechten. Een gedegen ondergrond als het gaat om Corporate Governance en/of enige ervaring in een toezichthoudende rol strekken tot de aanbeveling. Belangrijk zijn evenwel ook zeer goede communicatieve vaardigheden, authenticiteit, integriteit & moreel besef, omgevingsbewustzijn, een onafhankelijke instelling, met daarbij het vermogen en de wil met anderen samen te werken, een goede oordeelsvorming en een verantwoordelijke instelling. U bent, naast andere talen, ook het Papiamentu machtig.

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan uw sollicitatie en CV vóór 3 juni 2022 aan: Linkels & Partners T.a.v. drs. Harald Linkels via mail: [email protected].

Een compleet functieprofiel kan ook bij de heer Linkels worden opgevraagd. .

