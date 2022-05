KRALENDIJK – Vandaag is het Internationale Museumdag. Bonaire viert dit met een expositie van zes musea in het Terramar Museum.

Voor het jaar 2022 heeft de International Council Of Museums (ICOM) ‘The Power of Museums’ als thema vastgesteld voor de viering. In het Nederlands: ‘De Kracht van Museums’.

In dit kader organiseert de SKAL – Bonaire Museum, samen met het Terramar Museum, gedurende drie dagen activiteiten rondom de viering van de Internationale Museumdag. De datums voor deze activiteiten zijn 18, 19 en 20 mei.

Van de elf musea die Bonaire telt, doen er zes mee met een openbare expositie bij het Terramar museum van 10 uur tot 15.00 uur.

Ook op 19 mei is de expositie nog te bekijken van 9.00 uur tot 15.00 uur. De afsluiting is op 20 mei op de binnenplaats van de SKAL van 18.00 uur tot 21.00 uur. Er zijn dan muzikale presentaties van onder andere de ‘kaha di òrgel’ en akoestische muziek. De aanwezigen kunnen met elkaar ideeën uitwisselen en er wordt een toost uitgebracht.

Van 18 t/m 20 mei kan het publiek de volgende museums bezoeken:

• TerraMar, Bonaire Museum met als thema; Behouden en Registreren.

• Museum Mangasina di Rei / Kadimo met als thema; Documentatie en Culturele Feesten.

• Museum Washington Park met als thema; Culturele Erfenis en Ons Erfgoed.

• Museum Chichi’ Tan met als thema; Documentatie en Onze Maatschappelijke Gewoontes.

• Museum FUHIKUBO met als thema; Behoud van onze Historische en Culturele Archieven.

• Museum Mi Cuna met als thema; Historische Talenten en Beroepen delen.

• Museum Rooi Lamunchi met als thema; Voorbeeld van een Landhuis met haar interieur.

• Museum Tanki Maraka met als thema; De Historische Kracht van Defensie.

Een belangrijk aandachtspunt is dat elk museum haar eigen reflectie en haar educatieve motivatie voor de Bonairiaanse samenleving kan laten zien door historische voorwerpen tentoon te stellen en er uitleg van te geven.

De hele samenleving is welkom bij de vieringen.