Dit is het eerste jaar dat Bonaire ook de ‘International Day for Women in Maritime’ viert.

Door Monalisa Domacasse

Het Bonairiaanse maritieme veld wordt gedomineerd door mannen. Mannen gingen traditioneel de zee op, terwijl de vrouwen thuis bleven om voor het huishouden te zorgen. Vrouwen werden gezien als het centrum van het huis waar alles evolueerde. Zij zorgden voor de kinderen en leerden ze normen en waarden.

Er waren op Bonaire ook vrouwen die fysiek sterk waren en hetzelfde soort werk gingen doen als mannen. Vaak werden deze vrouwen gedwongen om dit te doen om te overleven, omdat ze ofwel alleenstaande moeders waren of de mannen het grootste deel van het jaar wegbleven. Deze vrouwen werden gezien als ‘manwijven’. Hun sociale omgeving was niet vriendelijk tegenover hen.

Door de jaren heen, vanwege de opmerkelijke volharding van deze vrouwen, is de weg geplaveid voor meer vrouwen om te kiezen voor een loopbaan in door mannen gedomineerde sectoren. Deze dames doordrongen de maatschappelijke classificatie van banen die het voor andere vrouwen moeilijk maakten om zich op verschillende gebieden te wagen.

Viering op Bonaire

Bonaire Port wil voor deze gelegenheid 2 dames in het zonnetje zetten: Nicole Madlener en Kia-San Silberie.

Nicole is een piloot van een boot. Haar werk bestaat voornamelijk uit het assisteren van de piloot. Ze neemt de loods mee van en naar een schip. Ze neemt ook de medewerkers die de scheepstouwen afhandelen mee naar de toegewezen plekken om het schip aan te leggen. Ook assisteert zij af en toe bij reddingswerkzaamheden wanneer een schip in de problemen zit.

Wat trekt je aan in deze baan:

Ik hou van het gevoel van vrijheid op zee. Elke dag is een andere dag, wat het werk zo afwisselend en boeiend maakt. Ik hou ook van de techniek en het onderhoud die komen kijken bij het werken aan boord.

Sommige machines en andere operationele mechanismen maakten het in het verleden voor een vrouw vrijwel onmogelijk om deze velden te betreden, maar nu is de situatie aan het veranderen. Technologie heeft de werkruimte vrijwel in evenwicht gebracht. Werk waarvoor in het verleden fysieke mankracht nodig was, is veranderd omdat machines nu worden gebruikt om deze te beheren, dit maakt het voor de vrouw flexibel om het ook te bedienen.

Wat zijn enkele van de uitdagingen waarmee u als vrouw wordt geconfronteerd?

Mensen gaan ervan uit dat je het werk niet aankunt. Hoewel ik niet altijd de spierkracht heb om alle dingen te doen, zijn er andere manieren om de klus te klaren.

Waar ben je als vrouw het meest trots op qua werk op maritiem gebied?

Dat steeds meer vrouwen ervoor kiezen om hun carrière in de maritieme sector te starten en daarmee een kick ass te doen!

Kia-San, 28, is de financieel administrateur/planner.

Ze houdt zich bezig met de planning en logistiek van het cruiseschip, de vracht- en andere schepen.

Wat trekt je aan in deze baan?

Ik ben opgegroeid in een gezin met veel zeilers en vissers. Dus toen ik deze baan vond, was dit het beste van twee werelden. Maritieme en financiële administratie.

Waar ben je als vrouw het meest trots op als het gaat om je werk in de maritieme sector?

Dat ik de enige vrouw op kantoor ben. Ik heb het gevoel dat ik, ook al ben ik de enige vrouw in een zogenaamde mannenomgeving, met respect wordt behandeld.

Hoe denkt u dat de toekomst van de maritieme sector eruit ziet voor vrouwen die op de arbeidsmarkt komen?

Ik geloof dat het geweldig is. Steeds meer vrouwen zouden in de maritieme sector moeten werken. Er zijn verschillende gebieden waar je als vrouw kunt functioneren.

Het langetermijndoel van Bonaire Port is het stimuleren van werving en meer participatie van vrouwen in de maritieme sector.