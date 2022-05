Op grond van de Wet FinBES kan iedere Nederlandse minister een financiële bijdrage geven aan de eilanden in de vorm van een bijzondere uitkering ten behoeve van een bepaalde publieke taak. Staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties heeft een overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland voor dit jaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

Daarnaast is een doorkijk opgenomen met de beschikbare bedragen voor bijzondere uitkeringen in de daaropvolgende begrotingsjaren. Voor bijzondere uitkeringen geldt, in tegenstelling tot de vrije uitkering, dat zij voor een bepaald doel worden verstrekt.

Indien het geld niet wordt besteed aan het voorgeschreven doel of als een doelstelling niet wordt gerealiseerd dan kan de betrokken minister de uitkering terugvorderen bij het bestuur van de eilanden.

Vorig jaar is het Overzicht bijzondere uitkeringen uitgebreid om meer inzicht te geven in de geldstromen. Per bijzondere uitkering is een uitgesplitste toelichting opgenomen, inclusief een beschrijving van de ontvanger, de looptijd van de uitkering, het doel van de uitkering en de monitoring.

Het uitgebreide overzicht is hier te downloaden