KRALENDIJK – Twee duikers sloegen afgelopen zaterdag alarm nadat ze een derde duiker uit het oog waren verloren.

De vermiste duiker was samen met twee andere duikers in de buurt van Alice in Wonderland. Nadat de twee duikers de derde duiker uit het oog verloren, sloegen ze alarm en belden ze de politie.

De politie heeft vervolgens de Koninklijke Marechaussee, de Douane en de Kustwacht op de hoogte gesteld en hebben een zoekactie uitgevoerd in de buurt van de plaats waar de duiker voor het laatst is gezien.

Gevonden

Ongeveer een half uur nadat de vermiste duiker bij de politie was gemeld, werd de duiker bij de kust gezien en gevonden.