KRALENDIJK – Het callcenter van de Publieke Gezondheid gaat de bereikbaarheid inkorten. In het weekeinde blijft het nu gesloten.

De nummers 0800 0800 en 0800 0900 zijn vanaf 16 mei van maandag tot en met vrijdag van 08:00 – 17:00 uur bereikbaar. Het maken van een testafspraak kan alleen nog van 08:00-13:00 uur.

Huisgenoten of nauwe contacten van een besmet persoon hoeven vanaf 16 mei 2022 niet meer in quarantaine. Publieke Gezondheid adviseert deze personen om extra goed op te letten of ze klachten krijgen. Als dit gebeurt, moeten ze zich direct laten testen.

De regels voor isolatie veranderen niet. Personen die besmet raken met het coronavirus gaan nog steeds minimaal vijf dagen in isolatie.

In mei kun je op de zaterdagen van 09: 00 – 12:30 uur nog steeds zonder afspraak de coronaprik of boosterprik halen bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas.