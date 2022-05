Voor ons restaurant Ingridients zijn we op zoek naar een gedreven restaurantmanager. Ben jij de persoon die wij zoeken en die straks samen met een enthousiast team aan de slag gaat? Wil je het beste uit jouw medewerkers halen? Dan ben jij misschien wel de extra restaurantmanager waar wij op zoek naar zijn!

Ons prachtige Duik resort biedt naast een uitgelezen plek om heerlijk te duiken, mogelijkheid tot genieten van heerlijke F&B. Bij Ingridients kan men genieten van heerlijk Mediterraans tafelen op een toplocatie. Ingridiënts Restaurant is anders, het is verre van clichés en alledaagse plekken. We proberen ons unieke en persoonlijke verhaal door middel van alles te vertellen, van het eten, de decoratie en zelfs de drankjes die we serveren.

Je bent verantwoordelijk voor de planning, begeleiding en aansturing van het team, bestellingen en de algehele operatie het restaurant. Samen met je collega-managers zorg je ervoor dat dit alles soepel verloopt.

Taken en verantwoordelijkheden

Leidinggeven aan en motiveren van het team;

Meewerken in het restaurant, opnemen van bestellingen, gasten adviseren over menu- en wijnkeuze en zorg dragen voor het serveren van bestelde gerechten en dranken;

Het in praktijk opleiden van jonge en gemotiveerde medewerk(st)ers;

Organiseren van speciale acties en promoties samen met het team en onze Sales & Marketing afdeling;

Het opbouwen en onderhouden van het vaste gastenbestand;

Bestellingen plaatsen en voorraden beheren, het verzorgen van de (financiële) administratie, zoals alle kassahandelingen-/afdrachten en de dagrapportage;

Actieve deelname aan het F&B Management Team.

Profiel

Afgeronde opleiding bij voorkeur richting hotelmanagement;

Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie;

Bij voorkeur in bezit van een erkend leermeesterdiploma SVH;

Natuurlijke leidinggevende capaciteiten;

Communicatief sterk;

Positief, gastgericht, team player, stressbestendig, representatief, flexibel.

Wij bieden

Een attractief salaris, een fulltime baan met veel afwisseling in een gevestigd duikresort, waarbij je onderdeel uitmaakt van een gedreven team. Werken in een prettige informele werksfeer, in een prachtige omgeving van een toonaangevende organisatie op het eiland. Gratis kennismakingsduik, korting op duikcursussen, korting in de duikshop en speciale tarieven bij twee verschillende sportscholen op het eiland.

Onderdeel worden van onze Buddy Familie?

Herken je jezelf in bovenstaande en wil je in een uitdagende omgeving aan de slag te gaan, mail dan je motivatiebrief voorzien van Curriculum Vitae, via e-mail naar [email protected].

