TOCUMEN, PANAMA- Copa Airlines, een dochteronderneming van Copa Holdings, S.A en lid van het wereldwijde Star Alliance netwerk, heeft aangekondigd dat het vanaf juni 2022 opnieuw zal gaan vliegen tussen de Tocumen International Luchthaven in Panama, naar twee populaire bestemmingen in het Caribisch gebied: St. Maarten en Barbados.

Beide bestemmingen zullen worden opgenomen in het groeiende netwerk van de Hub of the Americas® met twee wekelijkse frequenties, waarmee reizigers enkele van de prachtige plekken die de Antillen hebben, kunnen ontdekken of herontdekken.

Twee-wekelijks

De route van Copa Airlines naar St. Maarten wordt op woensdag 1 juni opnieuw geactiveerd met vluchten van en naar dit eiland elke woensdag en vrijdag. De luchtverbinding met Barbados wordt vanaf woensdag 15 juni mogelijk gemaakt en er zijn ook twee wekelijkse vluchten naar deze bestemming: Op woensdag en zaterdag.