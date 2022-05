KRALENDIJK- Op 10 mei 2022 heeft de officiële ondertekening plaatsgevonden, van de ‘Administrative Cooperation Agreement related to the Galileo Sensor Station (GSS) on the Island of Bonaire (The Netherlands)’, in het Galileo Reference Centre te Noordwijk.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgesteld over rollen en verantwoordelijkheden, kosten en planning voor de realisatie van het GSS op Bonaire tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het European Union Agency for the Space Programme (EUSPA).

Namens het ministerie tekende de directeur Internationaal Peter Díez en namens EUSPA de directeur van EUSPA Rodrigo da Costa.

Steun

Via een onlineverbinding heeft de Gezaghebber van Bonaire Edison Rijna deze officiële handeling bijgewoond. Hij bedankte beide organisaties voor hun bijdragen. “De keuze is gemaakt voor Bonaire en ik zal mijn volledige steun geven aan dit project”, aldus Rijna.

Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst is ook de formele kick-off gegeven voor de realisatie van het GSS op Bonaire dat begin 2024 operationeel moet zijn.