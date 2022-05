KRALENDIJK- Bij de laatste aanpassing van de prijzen aan de pomp is alleen diesel in prijs gestegen en wel met 18 cent per liter.

De prijs van benzine is gelijk gebleven. Goedkoper werd het gas voor huishoudens. Een kleine gasfles wordt 73 dollarcent goedkoper met een prijs voor de consument van 14 dollar en 30 cent. Grote gasflessen gaan 68 dollar en 28 kosten; een verlaging van ruim drie en een halve dollar.

Accijns

Ook op Bonaire is de accijns op brandstof verlaagd, om de stijging van de consumentenprijzen enigszins in toom te houden. Door de sterker dan gemiddelde schommelingen van de prijzen op de internationale markten, past het Bestuurscollege de prijzen van brandstof nu maandelijks aan.