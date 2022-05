De Organisatie

Bonaire Overheidsgebouwen N.V. (BOG) is een dochtermaatschappij van de Bonaire Holding Maatschappij. BOG is de eigenaar van diverse gebouwen en gronden. Daarnaast voert zij, namens BHM, het beheer over voor het eiland belangrijke faciliteiten zoals de sporthal. Door middel van haar activiteiten dient BOG bij te dragen aan de duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van het eiland. Namens BOG zijn wij op zoek naar 2 kandidaten voor de profielen Governance en Finance & Control.



De rol

De Raad van Commissarissen (RvC) vervult drie rollen: die van werkgever, die van toezichthouder en die van klankbord. U houdt, met uw collega’s, toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. De RvC staat de directie daar waar nodig met raad en daad terzijde. De RvC ziet er op toe dat BOG zich maximaal inspant om haar doelen te realiseren, met een gezonde balans tussen enerzijds maatschappelijk en anderzijds financieel rendement. U onderhoudt in het kader van de functie een nauw contact met de diverse stakeholders zoals de overheid, de organisatie van BOG, organisaties in de gemeenschap en incidenteel ook met met potentiële investeerders en (project)ontwikkelaars.



Uw Profiel

U bent maatschappelijk betrokken en hebt een duidelijke band met het eiland en haar inwoners. Daarnaast hebt u, op tenminste HBO-niveau, kennis van/ervaring met zaken als Corporate Governance, onroerend goed -bijvoorkeur in de Publieke Sector-, vastgoedontwikkeling en -beheer, ontwikkeling van infrastructuur, Financiën & Control en/of Juridische Zaken. U beschikt verder over belangrijke competenties zoals communicatief vermogen, resultaatgerichtheid, het vermogen tot bouwen en onderhouden van relaties, integriteit en visie. U beheerst in elk geval het Nederlands, Engels en Papiamentu.

Uw reactie

Spreekt deze rol u aan? Stuur dan een brief met CV vóór 30 mei 2022 aan Linkels & Partners t.a.v. drs. Harald Linkels via mail: [email protected] .

