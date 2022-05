Wie zijn wij

Bonaire Medisch Centrum is de grootse huisartsenpraktijk op Bonaire en heeft ruim 9000 patiënten. We hebben 2 locaties die vlakbij elkaar liggen: BMC en CMC. Iedere locatie heeft zijn eigen artsen, verpleegkundigen en doktersassistentes. Op beide locaties wordt vanuit dezelfde overtuiging gewerkt dat Bonaire Medisch Centrum een praktijk voor iedereen is.

Functie-inhoud

Als medisch administratief medewerker bestaan je taken uit:

Het inscannen van medische documenten, deze voorzien van een juiste codering en koppelen aan het medische dossier.

Het maken van medische toestemming voor bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie etc.

Medisch administratieve werkzaamheden verrichten in het huisartseninformatiesysteem (Promedico ASP) zoals het samenvoegen van medische dossiers.

Wat zoeken wij

Wij zijn op zoek naar iemand die ons 20 uur per week wil ondersteunen.

Je hebt een opleiding tot administratief medewerker of medisch secretaresse

Het is belangrijk dat je een goede beheersing van de Nederlandse taal hebt

Als je ervaring hebt met het huisartseninformatiesysteem Promedico ASP is dat een pré.

Je bent sterk in het organiseren van werkzaamheden.

Wat bieden wij

Een afwisselende functie en het werken in een enthousiast, ervaren, gezellig en gemotiveerd team van collega’s en huisartsen. Goede arbeidsvoorwaarden.

Procedure en contactinformatie

We zien je sollicitatie met CV en motivatie graag tegemoet voor 10 juni 2022. Neem voor meer informatie contact op met Anna ter Braak (praktijkmanager) op tel: +599 700 7637 of via de mail.

Je sollicitatie kun je sturen naar Anna ter Braak: [email protected]

We zien je sollicitatie heel graag tegemoet!

