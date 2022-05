KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire zegt te verwachten dat Bonaire dit jaar een beter laagseizoen zal krijgen dan 2019. Deze verwachting komt na een quick scan onderzoek. Het zomerseizoen 2022 start half mei en loopt tot september. Traditioneel worden de zomermaanden als laagseizoen beschouwd voor Bonaire en het Caribisch gebied.

Volgens Expedia, een toeristische partner van Bonaire, is 81% van de reizigers van plan om in de eerste en tweede helft van 2022 minstens één keer op vakantie te gaan met familie en vrienden. Drie op de vijf reizigers zijn bereid om extra kosten te betalen om hun reis duurzamer te maken. 49% heeft verklaard dat ze een minder drukke bestemming zullen kiezen om de effecten van overtoerisme terug te dringen. TCB speelt hierop in door Bonaire en haar communicatie-inspanningen te herpositioneren als een eiland dat aan die wensen tegemoet komt.

Bonaire kende een lichte daling van boekingen in december 2021 als gevolg van OMIKRON en andere factoren, maar zag een sterke stijging van de boekingen voor de eerste zes maanden van dit jaar. Voor de komende 3 maanden zijn de boekingen 76,7% hoger dan vorig jaar. De boekingen komen voornamelijk uit Canada, België, Zwitserland, Duitsland, de VS en Nederland.

Marketing

‘We zijn verheugd om onze nieuwe communicatie-inspanningen op onze primaire markten te lanceren. We intensiveren momenteel onze samenwerking met partners zoals American Airlines, Delta en United, terwijl we reizigers van over de hele wereld inspireren en uitnodigen om onze lokale cultuur, natuur, erfgoed en mensen te ervaren’, aldus TCB-directeur Miles B M Mercera.

De inspanningen van TCB zijn gericht op de Noord-Amerikaanse markt en zijn gebaseerd op een doorlooptijd van 115 dagen op basis van het boekingsgedrag van de Amerikaanse reiziger. TCB lanceert eind mei 2022 een uitgebreide branding campagne voor Bonaire in de Noord-Amerikaanse regio, gericht op belangrijke markten zoals Florida, Connecticut, Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin, New York, Atlanta en Houston. Het doel is mensen te inspireren om naar Bonaire te reizen in de tweede helft van 2022.

Rumweek

Om de boekingen en reizen tijdens de zomermaanden verder te stimuleren, heeft TCB onlangs de Bonaire Rum Week aangekondigd die zal plaatsvinden van 14-17 juni 2022. Voor meer informatie: www.bonairerumweek.com