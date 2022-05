De liefdadigheidsorganisatie Blue Marine Foundation uit het Verenigd Koninkrijk schenkt $ 90.000 aan mariene parken op de zes Nederlands-Caribische eilanden. Deze donatie zal verschillende projecten financieren, waaronder bescherming van koralen en het opleiden van jonge mariene park rangers.

Verschillende projecten die worden uitgevoerd door de organisaties voor het beheer van beschermde gebieden op de zes eilanden, ontvangen elk een subsidie ​​van $ 15.000. De financiering is de eerste stap in een langetermijnpartnerschap om de eilanden te ondersteunen en duurzame financiering te helpen verzekeren. Het geld wordt gestort in het Trust fund van Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)

Om het beheer van oceanen te verbeteren, gebruikt Blue Marine een combinatie van top-down interventies en bottom-up projecten om lokale gemeenschappen in de frontlinie van natuurbehoud te helpen. Blue Marine zal samenwerken met het DCNA om de organisaties die de mariene parken beheren te helpen de unieke en bedreigde biodiversiteit in het Caribisch Nederlands gebied te beschermen.

Natuurparken

De nieuwe samenwerking is een belangrijke ontwikkeling in het succesvolle beheer van mariene natuurparken in het Nedrelands Caribisch gebied.

Blue Marine’s Senior Project Manager Jude Brown: “Na onlangs twee van de eilanden te hebben bezocht, heb ik met eigen ogen gezien hoe bijzonder deze regio is. Toen ik in de wateren van Saba aan het duiken was, zag ik een enorme Tarpon zwemmen tussen een school Blue Tang vissen, en karetschildpadden die zich voedden van de zeegrasvelden. Ik was ook getuige van de uitdagingen waarmee deze eilanden worden geconfronteerd, van koraalziektes tot problemen met kustontwikkeling. Het is een geweldige kans om in de het Nederlands Caribisch gebied te werken, met expertise en financiering van Blue Marine om samen te werken met de schat aan kennis die al op de eilanden is, om zo samen het belangrijke zeeleven rond deze eilanden te beschermen.”

Toerisme

Tadzio Bervoets, directeur van de DNCA: “Het Nederlands Caribisch gebied bestaat uit de Bovenwindse eilanden St. Maarten, Saba en St. Eustatius en de Benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. De natuur van het Nedrelands Caribisch gebied bevat de rijkste biodiversiteit van het Koninkrijk der Nederlanden. De diverse ecosystemen zijn een magneet voor het toerisme en tegelijkertijd de belangrijkste bron van inkomsten voor inwoners van het Nederlands Caribisch gebied. De natuur op de eilanden is uniek en belangrijk, maar ook kwetsbaar. De komende week zijn we in Nederland om een ​​Klimaatactieplan voor de Nederlandse Caraïben te presenteren om de dringende noodzaak van een klimaatslimme toekomst voor onze eilanden te benadrukken. ”