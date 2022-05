THE BOTTOM – De Nederlandse vicepremier en minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioen Carola Schouten heeft haar bezoek aan Saba afgerond. De minister noemde het bezoek een succes.

Schouten bezocht veel plekken, nam kennis van de schoonheid van Saba, maar erkende ook de uitdagingen van het eiland en de strijd van de mensen.

Minister Schouten arriveerde zondag laat in de middag op Saba. De volgende ochtend bezocht ze eerst The Garden at The Level waar ze sprak met Saba Reach Director Lonneke Schut en Manager Sam Fredericks over de werking, plannen en uitdagingen van de agrarische sociale werkplaats.

In een bijeenkomst met het bestuurscollege spraken de minister en haar delegatie over sociale toeslagen, een hoger minimumloon, de te hoge kosten van levensonderhoud, de armoedeproblematiek waar veel mensen mee te maken hebben en het gebrek aan betaalbare woningen. In een volgend overleg met de eilandsraad kwamen dezelfde onderwerpen aan de orde.

Armoede

Raadsleden Vito Charles en Esmeralda Johnson legden uit hoe armoede mensen treft en wat het met gezinnen doet. “Zo’n 65 procent van de mensen in Caribisch Nederland leeft in armoede. Dat is onaanvaardbaar. Sinds 2010 zou het beter gaan. Er zijn verbeteringen geweest, maar mensen verwachtten dat de levensstandaard omhoog zou gaan, en dat gebeurde niet’, vertelde Charles.

“Veel kinderen hebben niet beide ouders in huis. Dat heeft niet alleen invloed op hun dagelijks leven, maar ook op hun kansen in het leven. De oorzaken van armoede moeten echt worden aangepakt, en niet alleen de symptomen”, aldus Johnson.