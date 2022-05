ORANJESTAD – Maandag 9 mei verscheen een bericht in de media dat de journaliste Greta van Susteren belangrijk bewijs in handen zou hebben waardoor de zaak van Natalee Holloway opgelost kan worden.

Het Openbaar Ministerie is op 6 mei geïnformeerd over een overleg tussen Richardson, voormalig korpschef van de politie Aruba, en de moeder van Natalee Holloway, en vervolgens met Van Susteren. Dit overleg vond op 22 maart jl. plaats. Van Susteren gaf daarbij aan dat zij over nieuwe informatie beschikt die de zaak Holloway oplost. Ook gaf zij aan dat zij niet door de recherche wil worden gehoord.

Door het Openbaar Ministerie wordt er nu gekeken naar een alternatief zodat het verhaal van Van Susteren kan worden aangehoord. Tot die tijd worden er door het Openbaar Ministerie geen nadere mededelingen gedaan over deze kwestie.